2sin2x+3cos^2 x*ctg x=(1-2cos x)*ctg x

Гость: Гость:

2sin2x/ctgx+3cos2x=1-2cosx; 2*sinx*cosx*sinx/cosx+3cos2x=1-2cosx; 2sin²x+3(cos²x-sin²x)=1-2cosx; 2-2cos²x+3cos²x-3+3cos²x=1-2cosx; 4cos²x+2cosx-2=0; cos²x+(1/2)cosx-(1/2)=0; cosx=-1; x=π+2πn. n∈Z. - корень не подходит по ОДЗ; cosx=1/2; x=±π/3+2πn. n∈Z. Скорее всего нет коней