2x+5-x(во второй степени)=12 Помогите решить, пожалуйста. Спасибо. 20 баллов
Алгебра
2x+5-x(во второй степени)=12 Помогите решить, пожалуйста. Спасибо. 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+5-х 2 ст=12 2х-х 2 степень=12-5
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