Would you like to adopt an animal and why ? Ответьте на английском пожалуйста
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Would you like to adopt an animal and why ? Ответьте на английском пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Yes, I want. Because I love animals very much. They are so nice and funny. Как-то так))
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