Нужно разложить 45 кроликов в 9 корзинок, чтобы в каждой корзинке было разное колич??ство кроликов (чтобы не повторялись)

Математика
Нужно разложить 45 кроликов в 9 корзинок, чтобы в каждой корзинке было разное колич??ство кроликов (чтобы не повторялись)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 кролик, 2 к, 3к, 4 , 5, 6, 7, 8 ,9- решено
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