Нужно разложить 45 кроликов в 9 корзинок, чтобы в каждой корзинке было разное колич??ство кроликов (чтобы не повторялись)

Математика

Нужно разложить 45 кроликов в 9 корзинок, чтобы в каждой корзинке было разное колич??ство кроликов (чтобы не повторялись)

Автор: Гость