1)что нового узнали о солнце и звездах? 2)Почему днем на небе не видно звезд? 3)Почему они становятся видны ночью ?4)Как найти на небе созвездие Льва?

Гость: Гость:

1)Солнце,самая большая звезда,она даёт тепло Земле и всем другим планетам,но кому-то больше ,кому-то меньше.А звёзды-это шары из газа,который удерживается силами собственной гравитации и внутренним давлением. 2)Потому что днём светит солнце и из-за него не видно звёзд.(солнечный свет рассеивается в воздухе) 3)Ночью нет солнца,а свет луны ,очень,слабый для того что бы затмить солнце.Созвездие льва напоминает лебедя и туда входит 5 звёзд.