1)что нового узнали о солнце и звездах? 2)Почему днем на небе не видно звезд? 3)Почему они становятся видны ночью ?4)Как найти на небе созвездие Льва?

Окружающий мир
1)что нового узнали о солнце и звездах? 2)Почему днем на небе не видно звезд? 3)Почему они становятся видны ночью ?4)Как найти на небе созвездие Льва?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Солнце,самая большая звезда,она даёт тепло Земле и всем другим планетам,но кому-то больше ,кому-то меньше.А звёзды-это шары из газа,который удерживается силами собственной гравитации и внутренним давлением. 2)Потому что днём светит солнце и из-за него не видно звёзд.(солнечный свет рассеивается в воздухе) 3)Ночью нет солнца,а свет луны ,очень,слабый для того что бы затмить солнце.Созвездие льва напоминает лебедя и туда входит 5 звёзд.
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