Из 24 кг. свеклы выходит 4 кг. сахара. из скольки кг свелы выйдет 100кг сахара.

Математика
Из 24 кг. свеклы выходит 4 кг. сахара. из скольки кг свелы выйдет 100кг сахара.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию. 24кг свеклы - 4 кг сахара Хкг свеклы - 100кг сахара 1). 24*100:4=600 (кг) - Свеклы Ответ: 600 кг свеклы
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