Морфологический разбор слава заинтересуются. Заранее спасибо.
Русский язык
Морфологический разбор слава заинтересуются. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Часть речи(в данном случае глагол). 2.начальная форма(неопределенная форма)(в данном случае заинтересовать). 3.спряжение (в настоящем и будущем времени) 4.Время( в прошедшем времени:заинтересовался;в настоящем:заинтересовыется;в будущем:заинтересуется. 5.(ед.ч. или мн.ч.)(в данном случае ед.ч) 6.Лицо(1,2 или 3 лицо) 7.Роль в предложении(сказуемое)
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