До астоновки автобус ехал 2/5ч,а на оставшийся путь затратил на 3/20ч меньше .Сколько времени занял весь маршрут ,если на остановке автобус стоял 1/12ч?Ответ выразите в часах и минутах

Математика

До астоновки автобус ехал 2/5ч,а на оставшийся путь затратил на 3/20ч меньше .Сколько времени занял весь маршрут ,если на остановке автобус стоял 1/12ч?Ответ выразите в часах и минутах

Автор: Гость