До астоновки автобус ехал 2/5ч,а на оставшийся путь затратил на 3/20ч меньше .Сколько времени занял весь маршрут ,если на остановке автобус стоял 1/12ч?Ответ выразите в часах и минутах
Математика
До астоновки автобус ехал 2/5ч,а на оставшийся путь затратил на 3/20ч меньше .Сколько времени занял весь маршрут ,если на остановке автобус стоял 1/12ч?Ответ выразите в часах и минутах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/5-3/20=(8-3)/20=5/20=1/4часа затратил автобус на оставшийся путь 2/5+1/4+1/12=(24+15+5)60=44/60=11/15часа=44мин занял весь маршрут автобуса
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