Мотоциклист за 6 часов проехал 480 километров За сколько часов он пройдет 2880 киломе??ров двигаясь с такой же скоростью

Математика

Мотоциклист за 6 часов проехал 480 километров За сколько часов он пройдет 2880 киломе??ров двигаясь с такой же скоростью

Автор: Гость