Мотоциклист за 6 часов проехал 480 километров За сколько часов он пройдет 2880 киломе??ров двигаясь с такой же скоростью
Математика
Мотоциклист за 6 часов проехал 480 километров За сколько часов он пройдет 2880 киломе??ров двигаясь с такой же скоростью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 480:6=80км/ч- скорость 2) 2880:80=36ч
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