В книге 47 страниц. В первый день Юля прочитала 8 страниц, во второй-2 раза больше страниц, чем в первый. Сколько страниц этой книги осталось прочитать Юле?
Математика
В книге 47 страниц. В первый день Юля прочитала 8 страниц, во второй-2 раза больше страниц, чем в первый. Сколько страниц этой книги осталось прочитать Юле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*2=16 (с.)-во 2-ой день 8+16=24 (с.)-всего прочитала 47-24=23(с.)-осталось прочитать юле
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