В книге 47 страниц. В первый день Юля прочитала 8 страниц, во второй-2 раза больше страниц, чем в первый. Сколько страниц этой книги осталось прочитать Юле?

Математика
В книге 47 страниц. В первый день Юля прочитала 8 страниц, во второй-2 раза больше страниц, чем в первый. Сколько страниц этой книги осталось прочитать Юле?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*2=16 (с.)-во 2-ой день 8+16=24 (с.)-всего прочитала 47-24=23(с.)-осталось прочитать юле
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Срочно плизз...@ж бл оо
Ответить
Русский язык
Продолжи предложение светило солнце и ... помогите пожалуйста
Ответить
Қазақ тiлi
Напишите 3 предложения об учительнице и о любом виде транспорта!
Ответить
Окружающий мир
Конспект на тему Великая Отечествиная война
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста написать сочинение на тему мой выходной день 9,10 предложений ??пасибо большое срочно нужно
Ответить