В книге 47 страниц. В первый день Юля прочитала 8 страниц, во второй-2 раза больше страниц, чем в первый. Сколько страниц этой книги осталось прочитать Юле?

Математика

В книге 47 страниц. В первый день Юля прочитала 8 страниц, во второй-2 раза больше страниц, чем в первый. Сколько страниц этой книги осталось прочитать Юле?

Автор: Гость