Конспект на тему Великая Отечествиная война

Окружающий мир
Конспект на тему Великая Отечествиная война
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я 1942 г. противник начал наступление на Крым. 4 июля немцам удалось овладеть Севастополем, что привело к падению Крыма. В мае советские войска провели неудачное наступление на Харьков и понесли большие потери (267 тыс. человек).

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