Пол в комнате имеет форму квадрата со стороной 4 м . По контуру пола необходимо уло??ить плинтус . Сколько метров плинтуса потребуется если ширина двери в комноте 2 м.

Математика

Пол в комнате имеет форму квадрата со стороной 4 м . По контуру пола необходимо уло??ить плинтус . Сколько метров плинтуса потребуется если ширина двери в комноте 2 м.

Автор: Гость