Пол в комнате имеет форму квадрата со стороной 4 м . По контуру пола необходимо уло??ить плинтус . Сколько метров плинтуса потребуется если ширина двери в комноте 2 м.
Математика
Пол в комнате имеет форму квадрата со стороной 4 м . По контуру пола необходимо уло??ить плинтус . Сколько метров плинтуса потребуется если ширина двери в комноте 2 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х4-2=14м Ответ: потребуется 14 метров.
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