НАГРАДА ЗА ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ - 100 рублей!!! СРОЧНО! 10 класс!!! Геометрия. Требуется ПОДРОБНОЕ решение задачи!!! Желательно с рисунком либо подробное описание ключевых формул и моментов!!! В правильной четырёхугольно...

Математика

НАГРАДА ЗА ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ - 100 рублей!!! СРОЧНО! 10 класс!!! Геометрия. Требуется ПОДРОБНОЕ решение задачи!!! Желательно с рисунком либо подробное описание ключевых формул и моментов!!! В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD: боковые ребра = 2; сторона основания = 1; К- середина SC Построить сечение (ABK) Найти расстояние от C до сечения ABK (dist C;(ABK) P.S. Самое главное - решение второго вопроса (расстояние)

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