НАГРАДА ЗА ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ - 100 рублей!!! СРОЧНО! 10 класс!!! Геометрия. Требуется ПОДРОБНОЕ решение задачи!!! Желательно с рисунком либо подробное описание ключевых формул и моментов!!! В правильной четырёхугольно...
Математика
НАГРАДА ЗА ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ - 100 рублей!!! СРОЧНО! 10 класс!!! Геометрия. Требуется ПОДРОБНОЕ решение задачи!!! Желательно с рисунком либо подробное описание ключевых формул и моментов!!! В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD: боковые ребра = 2; сторона основания = 1; К- середина SC Построить сечение (ABK) Найти расстояние от C до сечения ABK (dist C;(ABK) P.S. Самое главное - решение второго вопроса (расстояние)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим тр. SOD,OD=1/2BD=48*1/2=24.SD- гипотенуза тр. SD. По теореме Пифагора SD=корень кв. из 24+10(всё в квадрате) =26, т. к. SD=SC_как боковые рёбра прав. чет. пирамиды. Ответ-26
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