Какое данное в условии следующей задачи является недостающим в школьную столовую привезли 50 кг яблок сколько килограммов яблок и груш привезли в школьную столовую переформулируй условие задачи так

Математика
Какое данное в условии следующей задачи является недостающим в школьную столовую привезли 50 кг яблок сколько килограммов яблок и груш привезли в школьную столовую переформулируй условие задачи так
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что за задача¿????оботже
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