Какое данное в условии следующей задачи является недостающим в школьную столовую привезли 50 кг яблок сколько килограммов яблок и груш привезли в школьную столовую переформулируй условие задачи так

Математика

Какое данное в условии следующей задачи является недостающим в школьную столовую привезли 50 кг яблок сколько килограммов яблок и груш привезли в школьную столовую переформулируй условие задачи так

Автор: Гость