Как ты понимаешь выражение единственное тени на земле бывает день смерти

Литература
Как ты понимаешь выражение единственное тени на земле бывает день смерти
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Автор: Гость
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Гость:
Кажная минута, каждый день дорог!
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