Из числителя и знаменателя дроби 13/18 вычли по 9.На сколько полученная дробь меньше данной?Помогите люди пожалуйста решить!Заранее спасибо!!! из числителя и знаменателя дроби 13/18 вычли 9. на сколько полученная дробь меньше ...
Математика
Из числителя и знаменателя дроби 13/18 вычли по 9.На сколько полученная дробь меньше данной?Помогите люди пожалуйста решить!Заранее спасибо!!! из числителя и знаменателя дроби 13/18 вычли 9. на сколько полученная дробь меньше данной? ЗАДАЙ ВОПРОС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-9=4, 18-9=9 13/18-4/9=13/18-8/18=5/18 На 5/18
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