Из числителя и знаменателя дроби 13/18 вычли по 9.На сколько полученная дробь меньше данной?Помогите люди пожалуйста решить!Заранее спасибо!!! из числителя и знаменателя дроби 13/18 вычли 9. на сколько полученная дробь меньше ...

Математика

Из числителя и знаменателя дроби 13/18 вычли по 9.На сколько полученная дробь меньше данной?Помогите люди пожалуйста решить!Заранее спасибо!!! из числителя и знаменателя дроби 13/18 вычли 9. на сколько полученная дробь меньше данной? ЗАДАЙ ВОПРОС

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