Придумайте 2 предложения со словом благотворительность

Обществознание
Придумайте 2 предложения со словом благотворительность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Началом благотворительной деятельности принято считать 988 год - дату крещения Руси. 1.Благотворительная деятельность достаточно популярна среди интернет-пользователей.
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