Арбуз весом 8кг разделили поровну между 15 детьми, а арбуз весом 11 кг разделили поровну между 20 детьми. Часть какого арбуза первого или второго, весит больше?
Математика
Арбуз весом 8кг разделили поровну между 15 детьми, а арбуз весом 11 кг разделили поровну между 20 детьми. Часть какого арбуза первого или второго, весит больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/15 и 11/20 чтобы сравнить надо привести к общ знаменателю 8*4/60 и 11*3/60 32/60 и 33/60 32/60(8/15) меньше 33/60(11/20)
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