(3-15 дватцать восьмых x 1 1шестую)х 2 девятнадцатых= ?????
Математика
(3-15 дватцать восьмых x 1 1шестую)х 2 девятнадцатых= ?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3-1528*1 16)*2 19=14 1) 1528*76=58 2)3-58=2 38 3)2 38*219=198*219=14
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