Пж помогите! напишите удобным способом: 4*63+4*79+142*6а) б) 7125+3*62+63*3 в)17*27+23*17+50*19 г) 38*46+62*46+100*54 дам 12 баллов
Математика
Пж помогите! напишите удобным способом: 4*63+4*79+142*6а) б) 7125+3*62+63*3 в)17*27+23*17+50*19 г) 38*46+62*46+100*54 дам 12 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*63+4*79+142*6=4*(63+79)+142*6=4*142+142*6=142*(4+6)=142*10=1420 б) 7125+3*62+63*3=7125+3*(62+63)=7125+3*125=7125+375=7500 в) 17*27+23*17+50*19=17*(27+23)+50*19=17*50+50*19=50*(17+19)=50*36=1800 г) 38*46+62*46+100*54=46*(38+62)+100*54=46*100+100*54=100*(46+54)= 100*100=10000
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