Каков из перечисленных классов растений включает больше всего видов: а)гинкговы?? б)хвойные в)однодольные г)двудольные
Биология
Каков из перечисленных классов растений включает больше всего видов: а)гинкговы?? б)хвойные в)однодольные г)двудольные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двудольные, так как он больше всего распространён, и шансов выжить у такого растения гораздо больше.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Вопрос из романа "Дубровский" почему кузнец Архип губит подьячих, но с риском для собственной жизни спасает кошку?
История
Беларуская мова