Каков из перечисленных классов растений включает больше всего видов: а)гинкговы?? б)хвойные в)однодольные г)двудольные

Биология
Каков из перечисленных классов растений включает больше всего видов: а)гинкговы?? б)хвойные в)однодольные г)двудольные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двудольные, так как он больше всего распространён, и шансов выжить у такого растения гораздо больше.
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