Разделить на части балладу Жуковского "Кубок" и озоглавить их.ПОЖАЛУЙСТА!
Литература
Разделить на части балладу Жуковского "Кубок" и озоглавить их.ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Вызов царя 2.Молчание подданных 3.Смелый поступок молодого пажа 4.Тревожное ожидание 5.Возвращение и интересный рассказ 6.Новое испытание 7.Гибель юноши в морской пучине
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Информатика
В таблице записаны результаты соревнований по прыжкам в длину десять спортсменов. Написать программу, которая выводмт на экран пятерку лучших резул...
Математика
В лесной школе 14 учеников:лисята,волчата и медвежата.меньше всего волчат и больше всего лисят:их больше на 5 чем волчат.сколько лисят,волчат и мед...