Закончи предложения(l)- My school bag is blue

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Закончи предложения(l)- My school bag is blue
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Автор: Гость
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Гость:
And I take here my pens and notebooks
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