В лесной школе 14 учеников:лисята,волчата и медвежата.меньше всего волчат и больше всего лисят:их больше на 5 чем волчат.сколько лисят,волчат и медвежат
Математика
В лесной школе 14 учеников:лисята,волчата и медвежата.меньше всего волчат и больше всего лисят:их больше на 5 чем волчат.сколько лисят,волчат и медвежат
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Ответ: 7 лисят, 5 медвежат и 2 волчонка. Проверка: 7+5+2=14
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