В лесной школе 14 учеников:лисята,волчата и медвежата.меньше всего волчат и больше всего лисят:их больше на 5 чем волчат.сколько лисят,волчат и медвежат

Математика

В лесной школе 14 учеников:лисята,волчата и медвежата.меньше всего волчат и больше всего лисят:их больше на 5 чем волчат.сколько лисят,волчат и медвежат

Автор: Гость