Объснить значение слов флешка, тьютор, пиар, фитнес, сайт, планшетник, спачасон, кё??линг, шопинг, роуминг, кастинг, мониторинг

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Флешка-Небольшое устройство, оснащенное энергонезависимой памятью для хранения и переноса данных. Тьютор- ключевая фигура в дистанционном обучении, человек, управляющий мышлением других. Тьюторская деятельность направлена на обучение профессионально занятых людей, которые обучаются в системе дистанционного образования. Базируется на теоретических положениях андрагогики, педагогики и психологии. Модели тьюторской деятельности разработаны Международным институтом менеджмента (МИМ)ЛИНК - партнером Открытого университета Великобритании. пиар- это жаргонное сокращение от аббревиатуры «ПР» (что в переводе обозначает связь с общественностью). Пиаром называется совокупность способов для введения необходимой информации рассчитанной на определённую группу людей, соответствующей по обусловленным требованиям, что бы закрепить по средствам этого пиара определённую информацию. фитнес- Если Вы решили подкорректировать фигуру, накачать мускулы, избавиться от лишнего веса, то хороший результат может дать занятие фитнесом.. Фитнес включает в себя элементы гимнастики, спортивного танца, аэробики, но базисом является все же бодибилдинг. Работа с гантелями и штангой позволяет нарастить оптимальное количество мышечной массы, а занятия "без весов" придадут телу гибкость и помогут уменьшить слой подкожного жира. Чем меньше жира - тем более выразительно смотрятся мышцы, а ведь именно рельеф, а не масса свидетельствует о качестве тренировок. Фитнес - спорт для тех, кто не желает выглядеть просто горой мышц, а стремится придать своей фигуре красоту и оптимальные пропорции сайт- Информ. Часть информационной компьютерной системы, где размещены какие л. сведения. планшетник- доска или алюминиевый лист, на которой крепится, например, наклеивается бумага при составлении карты местности, часть мензулы.