Чему учит баллада Жуковского Кубок более содержательно

Литература
Чему учит баллада Жуковского Кубок более содержательно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не быть слишком смелым это может привести к гибели
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста здание G.
Ответить
Химия
Подпишите уравнение реакции, проставьте степени окисления, укажите окислитель и ??осстановитель : AI₂O₃+CO→
Ответить
Русский язык
Помогите найти 2ю часть пословиц(кроме соединенных)
Ответить
История
Какие попытки принимались для возобновления мировых отношений советской России ?? политической и экономической сферах?
Ответить
Литература
Самостоятельно составьте рассказ используя одну из пословиц
Ответить