Самостоятельно составьте рассказ используя одну из пословиц
Литература
Самостоятельно составьте рассказ используя одну из пословиц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил мальчик и он хотел быть пианистом но не играл на пианино.Однажды он услышал прекрасная мелодию и захотел узнать кто так играет на инструменте.Он пошёл на звук и увидел девочку которая играла на пианино.И спросил -Девочка как ты научилась так играть ? Девочка ответила -Я очень долго занималась.Ведь без труда не вытащить и рыбки из пруда!
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