Самостоятельно составьте рассказ используя одну из пословиц

Гость: Гость:

Жил мальчик и он хотел быть пианистом но не играл на пианино.Однажды он услышал прекрасная мелодию и захотел узнать кто так играет на инструменте.Он пошёл на звук и увидел девочку которая играла на пианино.И спросил -Девочка как ты научилась так играть ? Девочка ответила -Я очень долго занималась.Ведь без труда не вытащить и рыбки из пруда!