Помогите с алгеброй. срочно нужно пожалуйста
Алгебра
Помогите с алгеброй. срочно нужно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)5x-3+7x-4=8-15+11x 12x-11x=-7+7 x=0. б)4x+3-10x-11=7+13-4x -6x+4x=20+8 -2x=28 x=-14 в)7-5x-8+4x+5x+6=8 4x=8-5 4x=3 x=3/4 г)3-2x+4-3x+5-5x=12+7x -10x-7x=12-12 -17x=0 x=0
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