К каким видам прав человека, относятся из 2 главы статьи с 45-64? а) гражданские права, б)политические права,в) культурные права, г) социально-экономические права.

Обществознание
К каким видам прав человека, относятся из 2 главы статьи с 45-64? а) гражданские права, б)политические права,в) культурные права, г) социально-экономические права.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет Г.(с 45-64 статьи.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Юрий яковлев багульник краткое содержание
Ответить
Математика
6 класс. Найдите значения выражения: 1) 4/5 + 4/7 × (7 целых 11/12 - 5целых 7/9); 2) (4/5 + 4/7) × (7 ??елых 11/12 - 5 целых 7/9) Решить н...
Ответить
Физика
Почему продолжительность варки мяса до готовности не зависит от того, на сильном ??ли слобом огне кипит бульон.
Ответить
Литература
Как звали аиста жителя глимменгемского замка. Чудесное путешествия Нильса
Ответить
Математика
(a-2)x^2+(2a+1)x+a=0
Ответить