К каким видам прав человека, относятся из 2 главы статьи с 45-64? а) гражданские права, б)политические права,в) культурные права, г) социально-экономические права.

Обществознание

К каким видам прав человека, относятся из 2 главы статьи с 45-64? а) гражданские права, б)политические права,в) культурные права, г) социально-экономические права.

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