К каким видам прав человека, относятся из 2 главы статьи с 45-64? а) гражданские права, б)политические права,в) культурные права, г) социально-экономические права.
Обществознание
К каким видам прав человека, относятся из 2 главы статьи с 45-64? а) гражданские права, б)политические права,в) культурные права, г) социально-экономические права.
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Ответ будет Г.(с 45-64 статьи.)
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