6 класс. Найдите значения выражения: 1) 4/5 + 4/7 × (7 целых 11/12 - 5целых 7/9); 2) (4/5 + 4/7) × (7 ??елых 11/12 - 5 целых 7/9) Решить нужно по действиям.
Математика
6 класс. Найдите значения выражения: 1) 4/5 + 4/7 × (7 целых 11/12 - 5целых 7/9); 2) (4/5 + 4/7) × (7 ??елых 11/12 - 5 целых 7/9) Решить нужно по действиям.
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