Почему продолжительность варки мяса до готовности не зависит от того, на сильном ??ли слобом огне кипит бульон.
Физика
Почему продолжительность варки мяса до готовности не зависит от того, на сильном ??ли слобом огне кипит бульон.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бульон кипит при одной и той же температуре (немного выше 100 градусов, так как он солёный) , на сильном или слабом огне - всё равно.
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