{3х+ y=2 {x2-xy+6y=-4 решите пж
Алгебра
{3х+ y=2 {x2-xy+6y=-4 решите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x + y = 2 X^2 - xy + 6y = - 4 •••••••••••••• y = 2 - 3x X^2 - x( 2 - 3x ) + 6( 2 - 3x ) = - 4 X^2 - 2x + 3x^2+ 12 - 18x = - 4 4x^2 - 20x + 16 = 0 4( x^2 - 5x + 4 ) = 0 D = 25 - 16 = 9 = 3^2 X1 = ( 5 + 3 ) : 2 = 4 X2 = ( 5 - 3 ) : 2 = 1 •••••• y = 2 - 3x y1 = 2 - 12 = - 10 y2 = 2 - 3 = - 1 ОТВЕТ ( 4 ; - 10 ) ; ( 1 ; - 1 )
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