К выделенным словам поставь вопросы определи в каком числе они использованы.слез?? у деревьев как лекарство сломает ветром сук
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К выделенным словам поставь вопросы определи в каком числе они использованы.слез?? у деревьев как лекарство сломает ветром сук
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слезы (что ? , мн.ч.) у деревьев ( у кого ? , мн.ч. ) как лекарство (как что ? , ед. ч . ) сломает (что сделает ? , ед.ч. ) ветром (чем ? , ед.ч.) сук (чего ? ,мн.ч.)
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