К выделенным словам поставь вопросы определи в каком числе они использованы.слез?? у деревьев как лекарство сломает ветром сук

Гость: Гость:

Слезы (что ? , мн.ч.) у деревьев ( у кого ? , мн.ч. ) как лекарство (как что ? , ед. ч . ) сломает (что сделает ? , ед.ч. ) ветром (чем ? , ед.ч.) сук (чего ? ,мн.ч.)