Какими свойствами обладает действие умножение дробей ? 6 класс математика

Математика
Какими свойствами обладает действие умножение дробей ? 6 класс математика
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы умножить дробь на натуральное число, нужно его числитель умножить на это число,и знаминатель оставить без изменений
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