Какими свойствами обладает действие умножение дробей ? 6 класс математика
Математика
Какими свойствами обладает действие умножение дробей ? 6 класс математика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы умножить дробь на натуральное число, нужно его числитель умножить на это число,и знаминатель оставить без изменений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
К выделенным словам поставь вопросы определи в каком числе они использованы.слез?? у деревьев как лекарство сломает ветром сук
Русский язык
Объснить значение слов флешка, тьютор, пиар, фитнес, сайт, планшетник, спачасон, кё??линг, шопинг, роуминг, кастинг, мониторинг
Английский язык