Сколько лет прошло между первой и второй дуэлью Сильвио и графа.(А.С.Пушкин "выстрел"
Литература
Сколько лет прошло между первой и второй дуэлью Сильвио и графа.(А.С.Пушкин "выстрел"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шесть лет прошлопрошло между первой и второй дуэлью Сильвио и графа.
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