3*5^19-7*5^21/25^9 Вычислите
Алгебра
3*5^19-7*5^21/25^9 Вычислите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В числителе: 5^19(3-7*25) В знаменателе: (5^2)^9=5^18 Делим, сокращаем, получается: 5*(3-7*25)=5*(-172)=-860
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