Помогите, очень надо варианты ответов 3/4 2/5 4/5 3/5 2/3
Математика
Помогите, очень надо варианты ответов 3/4 2/5 4/5 3/5 2/3
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Не знаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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