Помогите пожалуйста. 1) Определить четность (нечетность) функции y=x^3 sin x 2)Найдите значение выражения cos(arcsin(-2/3))

Гость: Гость:

1) Если f(-x) = f(x), то f(x) - чётная. Если f(-x) =- f(x), то f(x) - нечётная Проверим: f(x) = x³Sinx f(-x) = (-x)³ * Sin(-x) = -x³ *(-Sinx) = x³ Sinx = f(x) , ⇒ f(x) - чётная. 2) Cos(arcSin(-2/3))=√(1-4/9)=√(5/9) = √5/3