До снижения цены пальто стоило 3265р. Затем оно вышло из моды, и его цену уменьшили в??вое. Какова новая цена пальто?????
Математика
До снижения цены пальто стоило 3265р. Затем оно вышло из моды, и его цену уменьшили в??вое. Какова новая цена пальто?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3265:2 =1632,5 рублей. Ответ: 1632,5 рублей - это цена пальто.
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