До снижения цены пальто стоило 3265р. Затем оно вышло из моды, и его цену уменьшили в??вое. Какова новая цена пальто?????

Математика

До снижения цены пальто стоило 3265р. Затем оно вышло из моды, и его цену уменьшили в??вое. Какова новая цена пальто?????

Автор: Гость