Допоможіть будь ласка) Головним джерелом доходів італійських міських республік Генуя і Венеція були а) ремесла б) міжнародна торгівля в) військові перемоги г) золоті копальні
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Допоможіть будь ласка) Головним джерелом доходів італійських міських республік Генуя і Венеція були а) ремесла б) міжнародна торгівля в) військові перемоги г) золоті копальні
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У морських республік, якими були Генуя та Венеція, головним джерелом доходів була, ясна річь б) міжнародна торгівля.
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