Допоможіть будь ласка) Головним джерелом доходів італійських міських республік Генуя і Венеція були а) ремесла б) міжнародна торгівля в) військові перемоги г) золоті копальні

История

Допоможіть будь ласка) Головним джерелом доходів італійських міських республік Генуя і Венеція були а) ремесла б) міжнародна торгівля в) військові перемоги г) золоті копальні

Автор: Гость