Какие цвета есть на узорах плитк в азии

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Какие цвета есть на узорах плитк в азии
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Гость:
Красный,синий, голубой,чёрный,жёлтый- самые распрастранённые цвета.
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