Вася купит стержней для ручек на 12 рублей, а Максим на 18 рублей. Один стержень стои?? 3 рубля. ЗАПИШИТЕ ВОПРОС К УСЛОВИЮ ЗАДАЧИ ТАК, ЧТОБЫ ЕЁ РЕШЕНИЕ МОЖНО БЫЛО ЗАПИСАТЬ С ПОМОЩЬЮ ВЫРАЖЕНИЯ: 12:3+18:3=10
Математика
Вася купит стержней для ручек на 12 рублей, а Максим на 18 рублей. Один стержень стои?? 3 рубля. ЗАПИШИТЕ ВОПРОС К УСЛОВИЮ ЗАДАЧИ ТАК, ЧТОБЫ ЕЁ РЕШЕНИЕ МОЖНО БЫЛО ЗАПИСАТЬ С ПОМОЩЬЮ ВЫРАЖЕНИЯ: 12:3+18:3=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 12 :3= 4 стержня купил Вася2). 18 : 3= 6 стержней купил Максим3). 6-4=2 стержня На 2 стержня купил Максим больше чем Вася 2-способ1). 18-12=6 рублей Максим потратил больше чем Вася2). 6:3=2 стержня у Максима больше чем у Васи.
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