Вася купит стержней для ручек на 12 рублей, а Максим на 18 рублей. Один стержень стои?? 3 рубля. ЗАПИШИТЕ ВОПРОС К УСЛОВИЮ ЗАДАЧИ ТАК, ЧТОБЫ ЕЁ РЕШЕНИЕ МОЖНО БЫЛО ЗАПИСАТЬ С ПОМОЩЬЮ ВЫРАЖЕНИЯ: 12:3+18:3=10

Математика

Вася купит стержней для ручек на 12 рублей, а Максим на 18 рублей. Один стержень стои?? 3 рубля. ЗАПИШИТЕ ВОПРОС К УСЛОВИЮ ЗАДАЧИ ТАК, ЧТОБЫ ЕЁ РЕШЕНИЕ МОЖНО БЫЛО ЗАПИСАТЬ С ПОМОЩЬЮ ВЫРАЖЕНИЯ: 12:3+18:3=10

Автор: Гость