№2. Найти АО и ВО 1. АО=ВО=корень7см 2. АО=ВО=АВ=корень14см 3. АО=корень7см, ВО=корень14см 4. АО=ВО=7см 5. данных на рисунке недостаточно
Геометрия
№2. Найти АО и ВО 1. АО=ВО=корень7см 2. АО=ВО=АВ=корень14см 3. АО=корень7см, ВО=корень14см 4. АО=ВО=7см 5. данных на рисунке недостаточно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По т.Пифагора АО² + ВО² = (√14)² треугольник равнобедренный (углы при основании по 45 градусов) АО=ВО 2*АО² = 14 АО = √7 = ВО
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