В одной корзине было 15кг черешни, а в другой-18кг. Всю черешню разложили в пакеты по??училось по 3кг в каждый. Сколько пакетов с черешней получили? реши задачу сначала одним способом,а за тем для проверки другим

Математика

В одной корзине было 15кг черешни, а в другой-18кг. Всю черешню разложили в пакеты по??училось по 3кг в каждый. Сколько пакетов с черешней получили? реши задачу сначала одним способом,а за тем для проверки другим

Автор: Гость