В одной корзине было 15кг черешни, а в другой-18кг. Всю черешню разложили в пакеты по??училось по 3кг в каждый. Сколько пакетов с черешней получили? реши задачу сначала одним способом,а за тем для проверки другим

Математика
В одной корзине было 15кг черешни, а в другой-18кг. Всю черешню разложили в пакеты по??училось по 3кг в каждый. Сколько пакетов с черешней получили? реши задачу сначала одним способом,а за тем для проверки другим
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15+18=33кг-в двух корзинах2)33:3=11пак-получилиОтвет:11пакетов≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 1)15:3=5пак2)18:3=6пак3)5+6=11 пакетов

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