Решить,куда писать глагол? сидеть,лежать,колоть,терпеть,ловить,молчать,гасить,гнать
Русский язык
Решить,куда писать глагол? сидеть,лежать,колоть,терпеть,ловить,молчать,гасить,гнать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 спряжение: сидеть, лежать, колоть, молчать. 2 спряжение: ловить(ловят), терпеть(терпят), гасить(гасят), гнать(гонят).
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