В треугольнике ABC медиана AA1 и BB1 пересекаются в точке O. Найдите площадь треугольника ABC, если площадь треугольника ABO равна S
Геометрия
В треугольнике ABC медиана AA1 и BB1 пересекаются в точке O. Найдите площадь треугольника ABC, если площадь треугольника ABO равна S
Ответ(ы):
Гость:
Проведем высоты треугольников из точек С и О. Можно заметить из свойства точки пересечения медиан, что высота из точки С в 3 раза длиннее высоты из точки О. А основания треугольников одинаковые. Площадь АВС равна 3S. Свойство точки пересечения медиан: делит медианы в отношении 2 :1, считая от вершины.
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