Периметр прямоугольного барьера в котором любят играть медвежата равен 200 м. Найд?? площадь вольера, если его ширина равна 40м.

Химия

Периметр прямоугольного барьера в котором любят играть медвежата равен 200 м. Найд?? площадь вольера, если его ширина равна 40м.

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