Периметр прямоугольного барьера в котором любят играть медвежата равен 200 м. Найд?? площадь вольера, если его ширина равна 40м.

Химия
Периметр прямоугольного барьера в котором любят играть медвежата равен 200 м. Найд?? площадь вольера, если его ширина равна 40м.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(200-(2*40))/2=20 (м)-длина 20*40=800 (м²) Ответ: 800 м²
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