Помогите,пожалуйста построить график (задание №23)

Гость: Гость:

ОДЗ: х ≠ 1 (это будет выколотая точка на графике)) числитель можно разложить на множители: D=49-4*4*3=1 4x² - 7x + 3 = 4(x - 1)(x - 3/4) = (x - 1)(4x - 3) и дробь сократится, останется функция: у = 4х - 3 график --прямая линия с выколотой точкой (1; 1) прямые вида у=kx --это прямые, проходящие через начало координат))) здесь искомых прямых две: одна параллельна прямой у = 4х- 3 (т.е. имеет такой же коэффициент k = 4), другая проходит через выколотую точку (и через начало координат)))