Две электрички движутся в противоположных направлениях. Скорость одной из них -50 ??м/ч, а другой 55 км/ч. Сейчас между ними 17 км. Какое расстояние будет между ними через 2 ч?

Математика
Две электрички движутся в противоположных направлениях. Скорость одной из них -50 ??м/ч, а другой 55 км/ч. Сейчас между ними 17 км. Какое расстояние будет между ними через 2 ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость отдаления одной электрички от станции 50 км/ч а другой 55 км/ч. То есть их скорость отдаления друг от друга 105 км в час.  через 2 часа 210 а если брать расстояние между станциями с которых они начинали движения получится 227 км за 2 часа
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