Дано: треугольник АВС, угол А =0,6 угла В, угол BCD-внешний и равен 80°. Найдите угол А, у??ол В, угол С. Помогите СРОЧНО!

Гость: Гость:

1) угол С равен 100, т. к. угол С и ВСД смежные. 2) сумма углов треугольника равна 180 градусов, следовательно, сумма углов А и В=80 (180-100). 3) пусть угол В=х, тогда угол А=0,6х. составим и решим уравнение. 1,6х=80 х=50 угол В=50, значит, угол А=80-50=30. Ответ: А=30, В=50, С=100.